Equipe de France, PSG : le sujet Mbappé crispe Deschamps

Kylian Mbappé visé par Olivier Giroud avant l'Euro, Kylian Mbappé décevant pendant l'Euro, Kylian Mbappé qui précipite l'élimination des Bleus avec son pénalty raté, Kylian Mbappé critiqué par la mère d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé qui se plaint auprès de Noël Le Graët d'un manque de soutien après des insultes racistes, Kylian Mbappé qui serait dans le viseur de certains cadres tricolores… On parle beaucoup de l'attaquant du PSG, dont la personnalité serait moins de faire l'unanimité en équipe de France. Et cela a le don d'irriter Didier Deschamps.

« Écoutez, je ne lis pas ce qui a été dit et ça ne m’intéresse pas, a répondu le sélectionneur hier quand un journaliste lui a demandé s'il avait lu l'interview dans son joueur dans laquelle il expliquait avoir songé à faire un break. Le plus important, c’est qu’on s’est vu et on a discuté de choses et d’autres. Je ne m’appuie jamais sur ce qui peut être dit et déclaré. Ce qui est important pour moi, ce sont les discussions en interne que j’ai avec les joueurs et ne pas interpréter ce qui peut être dit. Kylian est content d’être là et il attend le match contre la Belgique comme tout le monde. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Le plus important, c'est la Belgique. »

