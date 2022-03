Equipe de France, PSG : les raisons du boycott de Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Non, Kylian Mbappé n'a pas fait un caprice de star mardi en refusant de participer à une opération commerciale de l'équipe de France. Non seulement l'attaquant a très bien choisi son moment puisque son coup d'éclat arrive pendant une trêve meublée par des matches amicaux mais, en plus, comme l'explique Le Parisien, cela fait un moment qu'il met en garde les dirigeants de la Fédération. Ceux-ci ont refusé de répondre aux questions posées par son avocat, il n'a donc pas eu d'autre choix que de mettre la pression...

Il devrait obtenir gain de cause

Le Parisien explique que Mbappé, comme tous les internationaux, touche 25.000€ de droit à l'image à chaque match des Bleus. Somme qu'il reverse à des associations caritatives. Pour la promotion de leurs produits, les sponsors ont droit de choisir cinq joueurs et le natif de Bondy en fait systématiquement partie vu sa popularité. Cela ne le dérange pas pour la plupart d'entre eux, notamment les gros (Orange, EDF, Volkswagen), mais il a un souci avec ceux qui concernent la malbouffe (Coca-Cola, KFC) ou les paris en ligne (BetClic).

Car Kylian Mbappé est très investi auprès de la jeunesse et il a conscience que l'obésité ou les jeux de hasard sont des fléaux. Cela fait longtemps qu'il a alerté la FFF à ce sujet via son avocate. Les dirigeants nationaux ont préféré botter en touche, pensant que ça lui passerait. Raté. Comme l'a expliqué Noël Le Graët, des négociations vont bientôt débuter, histoire que tout le monde y trouve son compte. Mbappé devrait ressortir gagnant de ce bras de fer très noble...

Droits à l’image de Mbappé, Fourcade et Mayer : Delphine Verheyden, l’avocate qui fait trembler les fédérations

via @le_Parisien v https://t.co/uWMeQ4POJS — Sandrine Lefèvre (@LEFEVRESANDRINE) March 23, 2022

Mbappé ne veut pas être associé à la malbouffe et aux paris Si Kylian Mbappé a refusé de se présenter mardi à une réunion avec les sponsors de l'équipe de France, c'est parce qu'il refuse de voir son image associée à la malbouffe ou à des paris en ligne. Cela fait des mois qu'il a alerté la FFF sur le sujet.

Raphaël Nouet

Rédacteur