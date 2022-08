Equipe de France, PSG : Matthias Pogba charge encore son frère, le clan Mbappé fait le ménage !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

En plus de la fin du Mercato et de la 5ème journée de Ligue 1, l'actualité est aussi accaparée par l'affaire Pogba. Une affaire de famille compliquée et un déchirement pour le clan du Champion du Monde français, lequel doit désormais faire face aux accusations de son frère ainé Mathias... Lui-même accusé par Paul Pogba d'être impliqué dans une affaire de chantage, racket et extorsions de fonds.

Mathias Pogba persiste et signe pour le marabout

Sur Twitter, Mathias Pogba est sorti à nouveau du silence, confirmant son grand déballage à venir : « Le grand frère a été obligé de s’exprimer publiquement car risquant de perdre sa vie ou sa liberté du fait de son petit frère qui le veut soit mort soit en prison ». Matthias Pogba a réitéré ses accusations de « sorcellerie » et l'appel de Paul Pogba à un marabout pour lequel il a « dépensé des millions » pour « se protéger des blessures » et s'en prendre à Kylian Mbappé.

Le texte de la vidéo de trouve dans les tweets suivants. pic.twitter.com/a20TYSXRHy — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 30, 2022

Une affaire qui fait presque sourire le journaliste d'investigation Romain Molina qui rappelle que cette histoire de maraboutage n'est pas la plus grave qui existe : « On me parle d’affaire Pogba, de rackets… C’est peanuts. C’est un épiphénomène dans un monde que les gens ne veulent pas voir (…) Tu as un joueur très connu dont le père a fait sacrifier des gamins pour ‘aider’ à la réussite de son fils. Il n’a jamais été poursuivi. Quand je dis que c’est gore, c’est gore. Et ce que je dis, c’est peut-être 20 ou 30% de ce qui se passe réellement. »

Le clan Mbappé élimine les personnes toxiques

Toujours concernant ses affaires d'entourage toxique et alors que Daniel Riolo s'est exprimé sur le cas de Kylian Mbappé, annonçant aussi des dérives dans son clan, Fayza Lamari, la mère de la star du PSG, a montré les crocs, sortant rapidement du silence sur Twitter pour menacer de poursuites judiciaires en assurant que le ménage a été fait auprès des personnes malveillantes circulant autour du Champion du Monde.