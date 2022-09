Equipe de France, PSG : Mbappé a honoré ses obligations, son avocate a taclé Le Graët

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

A l'avant-veille de la réception de l'Autriche au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations, l'atmosphère est à nouveau respirable du côté des Bleus ! Après avoir menacé de ne pas honorer les obligations commerciales de la FFF si la convention sur les droits d'image n'était pas revue, Kylian Mbappé a joué le jeu ce mardi avec les sponsors. Mais il a fallu pour cela que la Fédération accède à ses revendications. Daniel Riolo a assuré que le Parisien n'était pas seul dans son combat, beaucoup de coéquipiers pensant comme lui. Mais il n'empêche que c'est lui qui s'est mis en avant et que la 3F s'est couchée au plus vite devant l'un de ses joueurs, souvent dépeint comme capricieux. Pas terrible pour l'image...

Surtout qu'en parallèle, l'avocate de Mbappé, Delphine Verheyden, a donné une interview à Ouest-France pour justifier la position de son client, au terme de laquelle elle n'a pas hésité à tacler Noël Le Graët : "Les époques changent, les athlètes aussi. La jeune génération n’est plus prête à transiger quand l’ancienne n’y voyait qu’une question de zéros. Mon travail, c’est de faire en sorte qu’on ne dépossède pas les sportifs de leurs droits à l’image, fondamentaux de la personnalité. Fayza (Lamari, la mère de Kylian Mbappé) était déjà très clair au sujet de ce qu’elle voulait pour son fils. Je ne connaissais pas Kylian, je n’y connais rien au foot, je l’assume. Et c’est exactement ce qu’elle cherchait. Cette femme hors norme m’a touchée, j’ai voulu l’aider. J’écoute le sportif et l’aide à dérouler ce qu’il pense. Que certains veulent me faire passer pour la grande marionnettiste, ça leur appartient. Moi et mon client, on sait que ce n’est pas vrai".