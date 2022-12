Argentine - France : Mbappé a un ascendant sur Messi avant la finale

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Mais qui est le meilleur joueur du Mondial au Qatar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé ? Les débats animent le monde entier depuis quelques jours tant les deux hommes ont été performant avec leur pays. Dimanche, la France défie l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022, et le meilleur joueur du tournoi sera certainement désigné en fonction du vainqueur...

Des statistiques pour Mbappé

Pour les deux coéquipiers au PSG, C'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent en Coupe du monde. La précédente rencontre avait eu lieu en 8es de final du Mondial en Russie et la France, qui a remporté le tournoi, s'était imposée 4-3, avec un doublé de Kylian Mbappé. De son côté, Lionel Messi avait réalisé deux passes décisives.

L’Argentin et le Français se sont rencontrés trois fois et Lionel Messi n'a jamais battu Kylian Mbappé. En plus de la victoire au Mondial, il y a 4 ans, la star des Bleus l’a emporté en 8es de finale de la Ligue des Champions 2020/21, alors que le capitaine de l’Albiceleste était encore au FC Barcelone. Au match aller, le PSG s'est imposé 4-1 au Nou Camp avec un triplé de Kylian Mbappé. Le match retour au Parc des Princes s'était terminé sur un score de 1-1, avec des buts du Français et de la Pulga. Dimanche, Lionel Messi va-t-il inverser la tendance ? Affaire à suivre…