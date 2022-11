Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Contrairement à septembre, quand il demandait tous les ballons et éclipsait Antoine Griezmann, Kylian Mbappé s'est fondu dans le collectif. Et l'équipe de France en a profité pour exploser l'Australie (4-1) et réussir son entrée dans la Coupe du monde. L'attaquant du PSG a été avant-dernier passeur sur le deuxième but tricolore, a inscrit le troisième et été passeur décisif sur le quatrième. Un petit festival qui lui a valu le trophée d'homme du match. Mais sur RMC, Eric DI Méco a quand même trouvé quelque chose à redire sur sa prestation.

Selon la légende de l'OM, si le natif de Bondy a (mal) tiré les corners, c'est qu'il voulait gonfler un peu plus ses stats avec une autre passe dé : "On a parlé de cela avec Manu (Petit) et on a eu la même réflexion. Je reste persuadé, et du coup Manu le confirmera, parce qu’on a eu la même réflexion sans se consulter, que Mbappé a insisté pour tirer les coups de pied arrêtés pour soigner ses stats. Je préférerais le voir dans les 18 mètres plutôt que d’aller tirer les corners pour les mettre à un mètre du sol". S'il est vrai qu'il a mal tiré les coups de pied arrêtés, force est de constater que Kylian Mbappé n'a pas besoin de ça pour gonfler ses statistiques...