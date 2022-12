Equipe de France, PSG : Mbappé chipe un record à Pelé, efface CR7 des tablettes et rattrape le duo Messi – Zidane

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Non seulement Kylian Mbappé a profité de ce match face à la Pologne pour dépasser Luis Suarez, Diego Maradona, Rivaldo et Cristiano Ronaldo au nombre de buts dans un Mondial, revenant à la hauteur de Lionel Messi (avec trois participations en moins), David Villa et Roberto Baggio mais le Bondynois a également chipé un record au « roi » Pelé.

Le record de Zinédine Zidane égalé

Ce dimanche, l'attaquant du PSG est devenu le meilleur buteur de moins de 24 ans en Coupe du Monde, dépassant de deux unités la légende du Brésil. Il a également inscrit son 5ème but en Bleu dans la phase à élimination directe d'un Mondial, égalant le record de Zinédine Zidane.

Le record de Miroslav Klose peut vaciller

Si le record de 13 réalisations sur une édition de Just Fontaine lui sera difficile à battre (il faudrait qu'il marque plus de 8 buts en trois matchs!), l'idée de se rapprocher du record de buts de Miroslav Klose (16 réalisations avec l'Allemagne) peut légitimement trotter dans la tête de Mbappé. Un objectif qui sera sans doute possible dès l'édition 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada s'il continue sur son train d'enfer...