Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Kylian Mbappé, à l'instar de l'équipe de France, a parfaitement réussi son entrée à la Coupe du monde. Un but, des passes décisives et une victoire 4-1 face à l'Australie, que demander de mieux.

L'occasion, également, de souligner, qu'avec 5 buts inscrits en Coupe du monde, l'attaquant du PSG égale déjà un certain Zinédine Zidane. Mais certes encore loin de Just Fontaine qui, lui, en avait marqué 13 pour la seule épreuve en 1958 en Suède. Par ailleurs, et sur une année civile, Mbappé en est déjà à 48 buts inscrits et se hisse au quatrième rang des buteurs français de l'histoire.

Juste devant un certain Karim Benzema (47).