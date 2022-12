PSG, Equipe de France : Mbappé réagit enfin à la défaite en finale du Mondial et répond à Martinez

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Pour la première fois depuis la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.) en finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est sorti du silence. "Personnellement, je ne vais jamais digérer. Mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l'énergie la plus positive possible. J’ai essayé d'amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison où on est invaincus. C’était une parenthèse Coupe du monde, le club n’a rien à voir", a déclaré l'attaquant français en zone-mixte après la victoire ce mercredi du PSG contre le RC Strasbourg (2-1).

"Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles""

Kylian Mbappé a également été invité à répondre aux chambrages des Argentins et d'Emiliano Martinez. "Les célébrations, c'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo Messi revienne pour continuer à marquer et gagner des matchs. J'ai discuté avec lui après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur", a-t-il affirmé.

Fabien Chorlet

Rédacteur