Equipe de France, PSG : Mbappé relance la bataille avec Le Graët et refuse une rencontre avec les sponsors !

Alors que la Fédération est aujourd'hui dans la tourmente après les enquêtes de So Foot et de Romain Molina sur les dérives de celles-ci, un nouveau problème assombrit le panorama de Noël Le Graët. Problème que le président de la Fédération et ses équipes (Florence Hardouin en tête) n'ont pas su gérer malgré les nombreuses alertes reçues précédemment.

Pour la deuxième fois depuis qu'il a intégré l'équipe de France, Kylian Mbappé a annoncé par le biais d'un communiqué transmis à l'AFP, sa volonté de « ne pas prendre part à la séance photo prévue » mardi avec les sponsors. Dénonçant toujours, par le biais de ses avocats, le refus de la FFF de « modifier la convention » des droits à l'image des joueurs, l'attaquant vedette du PSG ne veut toujours pas que son image soit utilisée par des entreprises internationales comme KFC, Coca-Cola ou Uber Eats.

Déjà en mars dernier, Kylian Mbappé avait fait polémique en refusant de participer à un événement avec les sponsors des Bleus.