Équipe de France, PSG : Mbappé s’exprime sur son refus de participer à une opération marketing.

Ce mardi 22 mars, Kylian Mbappé a refusé de participer à une opération avec les partenaires de la Fédération française de football. Cet incident a fait beaucoup parler et certains y ont vu une forme de rébellion de la part du joueur du PSG. Mais son entourage dément dans un communiqué.

Dans un communiqué, envoyé à l’AFP, l’entourage de Mbappé met les choses au clair : « Son absence n'est en rien une ''rébellion'', elle n'avait d'autre objectif que de réaffirmer ses attentes et faire bouger les lignes. Cet épisode ne remet en rien en cause l'implication de Kylian Mbappé, son attachement à l'équipe de France, et doit servir au dialogue nécessaire autour de ces sujets. »

Adam Duarte

Rédacteur