Equipe de France, PSG : Mbappé sort du silence et remet Le Graët à sa place !

Ce dimanche matin, dans les colonnes du JDD, Noël Le Graët (président de la FFF) a fait une révélation concernant Kylian Mbappé en équipe de France. Selon lui, l'attaquant du PSG a songé à arrêter les Bleus suite à l'Euro 2020 et son pénalty manqué face à la Suisse : « Il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. Il ne voulait plus jouer en équipe de France ».

Mbappé déplore la sourde oreille de Le Graët

Bien qu'en vacances, Kylian Mbappé n'a pas apprécié cette sortie et ne s'est pas privé pour le faire savoir sur Twitter. Il y a quelques minutes, le natif de Bondy s'est fendu d'un tweet pour remettre les choses au clair … Et sécher le président de la Fédération :

« Oui, enfin je lui ai surtout bien expliqué que c'était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme... »

Le dialogue entre Mbappé et les décideurs de la FFF est décidément toujours aussi compliqué...

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

