Équipe de France, PSG : Ménès contrarié par un débat sur Zaïre-Emery chez les Bleus

Durant cette trêve internationale de novembre, Warren Zaïre-Emery (17 ans) devrait battre un record de précocité en équipe de France s’il joue contre Gibraltar ou la Grèce : celui détenu par Eduardo Camavinga du plus jeune joueur ayant jamais porté le maillot bleu. Une situation qui suscite la controverse alors que certains estiment que Didier Deschamps a cédé à un buzz en appelant WZE alors qu’il ne compte même pas une saison pleine en Ligue 1.

« Je suis d’accord avec Didier Deschamps »

Ce faux débat agace d’ailleurs profondément Pierre Ménès qui l’a fait savoir dans son « Face à Pierrot » de ce lundi : « Zaïre-Emery n’est pas sélectionné par Deschamps parce qu’il est au PSG ou qu’il a 17 ans mais parce que le sélectionneur estime qu’il a le niveau international. Et c’est même encore plus vrai avec la blessure pour deux mois d’Aurélien Tchouaméni. Je suis d’accord avec Didier Deschamps. Je pense que Zaïre-Emery est déjà infiniment supérieur à des Veretout ou Rongier. Malgré son âge, il a déjà une puissance, une force de pénétration très au-dessus de la moyenne ».

Quant à savoir si c’est « trop tôt » pour appeler Zaïre-Emery, Ménès ne se pose pas la question et utilise l’argument massue Olivier Giroud pour étayer ses dires : « Si c’est trop tôt, j’ai envie de dire : tant pis pour lui ! On ne sait pas : peut-être que ce sera un mec qui sera international de 17 à 21 ans et qui disparaîtra des radars… En tout cas, il aura fait quatre ans internationaux : un Euro, des JO ou les deux… On pourrait se poser la même question pour Giroud, qui, à plus de 35 ans, est toujours sélectionné. N’est-il pas trop tard pour lui ? Non. Il est performant, il joue, il est sélectionné. Voilà ».

