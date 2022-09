Équipe de France, PSG : nouvelles révélations explosives sur Pogba et Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

L’affaire Pogba a eu droit à un coup de théâtre inattendu hier puisque Mathias a mis de l’eau dans son vin suite aux accusations sur son frère Paul. Voilà qu’il dément de soi-disant extorsions après avoir publié quelques messages très explicites. Le feuilleton est donc encore loin d’être terminé. Pour preuve, L’Équipe fait savoir qu’ une autobiographie de Yeo Moriba doit paraître mi-novembre, juste avant le début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Ce livre, écrit en collaboration avec la journaliste indépendante Clémence de Blasi, a été finalisé fin juillet mais « il pourrait faire l’objet de compléments opportuns, à la suite des investigations en cours sur les extorsions dénoncées par la star des Bleus et de la Juventus Turin. » Le quotidien sportif précise que cette autobiographie a été écrite sans l’intervention de Rafaela Pimenta, l’agente et avocate du champion du monde 2018. L’ouvrage en question est intitulé « Victoires ». Les unes du journal L'Équipe du samedi 10 septembre



Pour résumer Alors que la famille Pogba est secouée par l’affaire qui concerne les deux frères Mathias et Paul, une autobiographie de leur mère Yeo Moriba doit paraître mi-novembre. Des compléments opportuns pourraient être ajoutés.

