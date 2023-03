Équipe de France, PSG, OM : Dugarry se lâche sur Zidane et tape fort sur Deschamps

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Après des mois de repos médiatique, Christophe Dugarry n’a toujours pas la langue dans sa poche. De retour dès demain sur l’antenne de RMC Sport, l’ancien attaquant de l'OM et des Girondins de Bordeaux a évoqué ses mauvaises relations avec Didier Deschamps et a évoqué l’avenir de Zinédine Zidane.

« Humainement, on ne s’appréciera jamais »

« Pourquoi cette sortie a-t-elle été considérée comme un règlement de compte avec Didier Deschamps ? Parce que je dois mal m’exprimer (rires) ! J’ai lu les commentaires des gens qui disaient que j’étais en service commandé pour Zizou, a lâché Dugary dans Le Parisien. Mais Zizou, il n’a pas besoin de moi. On n’en a même jamais parlé ensemble. Moi je parle de jeu. Après, j’ai lu que France 98 s’était détaché de Deschamps, ça me fait rire. C’est Deschamps qui s’est détaché de France 98. Il n’y a pas de problème Deschamps-France 98, il y a un problème Deschamps-Dugarry parce qu’on ne s’apprécie pas. Humainement, on ne s’apprécie pas et on ne s’appréciera jamais. C’est tout. Je suis capable de dire que sa prolongation est méritée, mais j’ai aussi le droit de dire que je voudrais du changement et qu’entre Deschamps et Zidane, je préfère Zidane. »

Christope Dugarry fracasse Didier Deschamps https://t.co/x8UCQIay4S — Foot Mercato (@footmercato) March 8, 2023

Pour résumer De retour dans le paysage médiatique dès ce jeudi, à l’antenne de RMC Sport, Christophe Dugarry a évoqué ses mauvaises relations avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps et a évoqué l’avenir de son grand ami Zinédine Zidane.

Bastien Aubert

Rédacteur