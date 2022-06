Equipe de France, PSG, Real Madrid : Messi l'adoube pour le Ballon d'Or, Benzema lui répond

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Auteur d'une nouvelle prestation XXL couronnée d'un but lors de France – Danemark (1-2), Karim Benzema (Real Madrid) fonce plus que jamais vers le Ballon d'Or. Même le septuple tenant du titre Lionel Messi a reconnu que « KB9 » méritait d'être le lauréat 2022. Un lauréat qui sera d'ailleurs connu plus tôt cette année avec un vote en août et un résultat avant la Coupe du Monde.

Benzema remercie Messi pour son soutien

A l'issue du match des Bleus, hier soir au Stade de France, Karim Benzema a réagi aux compliments de Lionel Messi sur ESPN : « J'ai entendu les commentaires de Messi, je suis très content que ça vienne d'un joueur comme ça. Cela me donne plus de motivation, pour en faire plus ».

En faire plus cette année, ce sera difficile...

Alexandre Corboz

Rédacteur