Equipe de France, PSG, Real Madrid : Trezeguet a un avis tranché entre Mbappé et Benzema pour le Ballon d'Or 2022

Depuis son retentissant triplé à Stamford Bridge mercredi soir, la presse espagnole en fait des caisses sur les chances de Karim Benzema de décrocher la Ballon d'Or 2022, le premier décerné en fin de saison. Mais Kylian Mbappé, auteur d'une saison titanesque, a également ses chances. Interrogé par Le Parisien, le champion du monde 98 David Trezeguet s'est exprimé sur le sujet et dégagé un favori.

"Les deux vont être champions. Ils ont remporté la Ligue des nations. Mais il y a un paramètre à prendre en compte. Karim est toujours qualifié en Ligue des champions et semble bien parti pour se hisser, au moins, en demi-finales. Cette compétition frappe les esprits. En signant deux triplés consécutifs avec le Real, le club le plus médiatique du monde, il a marqué des points. Il mérite le Ballon d'Or 2022. Kylian a encore le temps, même si ça n'enlève rien à ses incroyables performances cette saison. Ce trophée s'offrira à lui à l'avenir et pas une seule fois à mon avis."

Pour résumer L'ancien attaquant de l'équipe de France David Trezeguet a pris position dans la course au Ballon d'Or 2022, que devraient animer Karim Benzema et Kylian Mbappé. Pour lui, avantage à l'attaquant du Real Madrid, qui ira plus loin en Champions League.

Raphaël Nouet

Rédacteur