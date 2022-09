Equipe de France, PSG : un ancien international ne voit pas d'avenir à Pogba chez les Bleus à cause de Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Qu'il dise la vérité ou pas, Mathias Pogba a déjà gagné. En jetant le discrédit sur son frère Paul, l'attaquant a créé des remous qui risquent de lui coûter très cher, comme par exemple sa place en équipe de France. Car même si l'histoire du marabout payé pour jeter un mauvais sort sur Kylian Mbappé a été démentie par le joueur de la Juventus Turin, elle a quand même froissé le natif de Bondy. Qui aurait dit à Didier Deschamps qu'à l'avenir, si cette rumeur était avérée, ce serait lui ou Pogba chez les Bleus.

Sur La Chaîne L'Equipe, l'ancien international polonais et français Ludovic Obraniak pense même que c'est déjà fini pour Pogba... « C’est mort pour lui si l’audio sort. La ministre parait bien ambitieuse à mon avis. Car Didier Deschamps a peut-être le talent pour reconnecter les gens, mais résoudre une affaire où on a souhaité le mal à l’un de ses joueurs et que ça sort publiquement… Pour moi, l’association Pogba-Mbappé est morte. Déjà qu’ils ne s’entendent pas très bien. »