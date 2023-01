Équipe de France, PSG : un Argentin en remet une couche sur Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Presque un mois après le sacre de l’Albiceleste à la Coupe du Monde 2022, l’euphorie est retombée un peu partout. Cependant, après des célébrations remarquées par les Argentins qui n’ont pas manquer d’égratigner les Français dont Kylian Mbappé. Certains coéquipiers de Lionel Messi ne lâchent pas la star française pour autant.

Pour D Sports Radio, le défenseur argentin, Cristian Romero, a évoqué certains moments forts de la Coupe du monde et du match décisif contre la France. Il est notamment revenu sur sa provocation envers le joueur des Bleus, « J'ai crié le but à la figure de Mbappé, parce qu'Enzo (Fernández) lui avait parlé et il l’avait très mal traité. Je suis donc allé célébrer le but de Leo dans son visage. », a lâché le joueur de Tottenham. Auteur d’un triplé, le génie français a l’air d’être rentré dans le cerveau de nombreux argentins…