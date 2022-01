Equipe de France, PSG : une nouvelle bombe explose sur les liens troubles du Qatar avec la FIFA

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

A mesure que la Coupe du monde au Qatar va se rapprocher, l'équipe de France va subir une pression croissante de la part des partisans du boycott. C'est qu'entre les milliers de travailleurs immigrés morts sur les chantiers des stades et la façon dont l'état pétrolier a obtenu l'organisation de la compétition, sans parler des multiples affaires louches dans lesquelles sont mouillés ses ressortissants, dont un certain Nasser al-Khelaïfi, les raisons de ne pas se rendre dans la péninsule arabique en novembre 2022 sont nombreuses.

Surtout qu'on a le sentiment que plus l'événement approche, plus le rythme des révélations s'accélère. Ce dimanche, le média allemand SonntagsBlick révèle ainsi que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris la décision de résider au... Qatar et qu'il a inscrit ses enfants à Doha. Rien de répréhensible, à première vue, même si on peut s'étonner du fait qu'il vive si loin de son lieu de travail (en Suisse). SonntagsBlick révèle que les liens de l'Helvète avec l'émir sont de plus en plus forts et que cela influe forcément sur ses grands projets (Superligue africaine, Mondial des clubs à 24 équipes, Coupe du monde tous les deux ans...). Une enquête de France Football parue dans le numéro de samedi montre déjà que la FIFA a fait main basse sur la confédération africaine, y plaçant ses hommes et prenant des décisions insensées, notamment en matière de diffuseur pour ses grandes compétitions. 2022 promet d'être chaud pour Infantino, la FIFA et le Qatar...

