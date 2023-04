Équipe de France, RC Lens : Samba juge son premier rassemblement avec les Bleus

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Pour la première fois de sa carrière, le gardien du RC Lens, Brice Samba (28 ans), a été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pour le rassemblement du mois de mars.

"Fier de faire partie de ce groupe, une expérience et des souvenirs déjà précieux"

Même s'il n'a pas honoré sa première sélection, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille garde un bon souvenir de ce premier rassemblement où les Bleus ont battu les Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0), à l'occasion des deux premiers matchs des éliminatoires de l'Euro 2024. "Entame parfaite pour nous, Fier de faire partie de ce groupe, une expérience et des souvenirs déjà précieux. On continue", a écrit le Lensois sur son compte Instagram.

Fabien Chorlet

Rédacteur