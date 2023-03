Equipe de France, Real Madrid : Benzema prévient le FC Barcelone et répond cash à Deschamps

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Qualifié sans trembler en quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de Liverpool après avoir marqué hier au Bernabeu (1-0), Karim Benzema (35 ans) a savouré son bonheur et rassuré sur sa blessure avant le Clasico dominical contre le FC Barcelone en Liga (21h).

« On a fait le job au match aller. On a respecté Liverpool au retour avec un grand match et beaucoup d’intensité. Ce n’était pas facile. Ce sont des matches de haut niveau, cela se joue sur des détails. On a maitrisé notre sujet, a-t-il détaillé au micro de Canal+. Ma blessure ? J’ai pris un coup au tibia, mais ce n’est rien de grave. Tranquille. Le Clasico ce week-end ? Pour préparer une bonne Ligue des champions, il ne faut rien lâcher en Liga. Le Barça a 9 points d’avance, on peut être à 6 points ce week-end. On va là-bas pour essayer de gagner, rattraper le retard, car rien n’est fini. Ce sera compliqué, mais on ne va rien lâcher. »

En attendant, l’attaquant du Real Madrid n’a pas échappé lui non plus aux questions sur sa brouille avec Didier Deschamps. Alors qu’il a récemment promis de s’exprimer « pour le peuple », KB9 a été relancé et sa réponse fut courte : « rien à déclarer ». Patience…