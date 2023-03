Equipe de France, Real Madrid : Benzema refuse l'hommage des Bleus et crée la polémique !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Si Karim Benzema en veut toujours beaucoup à Didier Deschamps suite à la dernière Coupe du Monde où le Ballon d'Or du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait avant la compétition, le sélectionneur des Bleus a décidé de tourner la page.

Ce dimanche, dans l'émission Téléfoot, Didier Deschamps a été clair sur la question : il n'abordera plus le sujet. « Je ne suis pas dans la polémique. J’ai été amené à parler pour dire ce qui s’était passé. Mais ça appartient au passé pour moi. Aujourd’hui, ce qui est important, c’est ce qui est devant nous avec les 23 joueurs que j’ai sélectionnés, en qui j’ai confiance par rapport aux deux matchs (Pays-Bas le 24 mars, l’Irlande le 27) que nous avons à jouer », a-t-il glissé.

Benzema fait vraiment tout pour éviter Deschamps...

Reste que si « DD » ne veut plus évoquer le sensible cas Benzema, les décisions du joueur du Real Madrid continuent de faire parler. Parce que l'ancien Lyonnais a pris sa retraite internationale au même titre qu'Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda ou encore Blaise Matuidi, Benzema a été convié à assister au match face aux Pays-Bas vendredi prochain. Une invitation de la FFF que l'attaquant a décidé de décliner comme le rapporte RMC Sports. Encore une incompréhension et une sortie ratée dans la tumultueuse histoire entre KB9 et les Bleus ...