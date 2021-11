Equipe de France, Real Madrid : Benzema s'est mis dans la poche le meilleur allié de Giroud

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris n'avait pas été consulté au moment du choix de Didier Deschamps de rappeler Karim Benzema en mai dernier pour l'Euro. A l'époque, cette décision avait beaucoup fait parler car le gardien de but de Tottenham est aussi connu pour être très proche d'Olivier Giroud et aurait pu être un facilitateur de vie pour le vestiaire.

Hugo Lloris ne jure aujourd'hui que par Karim Benzema

Quelques mois après cet épisode, Giroud n'est plus appelé chez les Bleus, victime du feu qu'il avait allumé avec Kylian Mbappé avant la compétition malgré un retour au premier plan au Milan AC. De son côté, Hugo Lloris – qui était d'abord mesuré sur le cas Benzema – adopte un discours beaucoup plus enthousiaste à l'égard de l'attaquant du Real Madrid.

Ce dimanche, en conférence de presse, l'ancien gardien de l'OL a eu un discours très élogieux pour Benzema, auteur de 8 buts sur les 12 derniers matchs en Bleu : « Il a une certaine aura sur le terrain, il amène quelque chose en plus à l'équipe. On est tous d'accord pour dire que son retour a été marqué par ses performances, par ses statistiques. Lui non plus n'a pas envie de se mettre de limites. C'est un immense joueur, ce qu'il réalise au Real, ce n'est pas anodin, très peu de joueurs ont eu cette faculté de le faire sur autant d'années. Lui aussi il a envie de continuer son aventure en sélection. Une Coupe du monde, c'est événement particulier. On veut tous se donner les chances d'y participer et de la gagner ».