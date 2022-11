Équipe de France, Real Madrid : Camavinga en dit plus sur la blessure de Benzema

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Ce samedi soir, l'équipe de France a appris un nouveau coup dur en voyant Karim Benzema se blesser à la cuisse lors de son retour à l'entraînement collectif, le forçant dans les heures qui ont suivi à déclarer forfait pour le Mondial. Très affecté par cet événement, Eduardo Camavinga, en a expliqué les coulisses.

« On a su dans la soirée qu'il était indisponible mais il n'a pas pu nous le dire parce qu'il est parti très tôt ce dimanche matin », a expliqué le jeune milieu de terrain, également coéquipier de Karim Benzema en club, en conférence de presse. « Je l'ai eu après par messages, il était dépité de ne pas pouvoir disputer cette compétition. C'est un coup dur mais on a beaucoup de bons joueurs et on va se battre pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ».