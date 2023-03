Équipe de France, Real Madrid : Karim Benzema (encore) montré du doigt

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

On le sait, ils ne partagent pas du tout, mais alors pas du tout, la même version de l'histoire. Didier Deschamps estime que Karim Benzema a pris ses responsabilités, seul, lorsqu'il a quitté le groupe France avant que la Coupe du monde ne débute au Qatar en raison de sa blessure. Et le sélectionneur ne voit pas où est le problème. L'attaquant du Real Madrid, lui, répond désormais par les réseaux sociaux, avec des smileys, ou en laissant comprendre que DD ne dit pas le vérité.

Mais qui dit vrai ? Il faudrait le savoir. Et c'est ce qu'attend justement la consultante de Canal Plus, Laure Boulleau, qui aimerait que KB9 change d'attitude. Propos retranscrits par footmercato. "Au niveau de la communication, je ne trouve pas cela très clair. Je ne dis pas que Deschamps dit la vérité, mais les réponses de Benzema ne permettent pas d’y voir clair. On attend une vraie communication, je ne comprends pas l’utilité des smileys et des clowns. L’approche est inutile, il n’a pas besoin de cela. Cela ne joue pas en sa faveur de mettre des stories. À la limite qu’il donne une interview, il doit être au-dessus de cela."