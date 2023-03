Equipe de France, Real Madrid : la réponse cinglante de Benzema à Deschamps

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Dans deux entretiens accordés au Parisien et au Figaro publiés hier, Didier Deschamps s’est exprimé sur de nombreux sujets d’actualité. Notamment la gestion de Karim Benzema lors de la dernière Coupe du monde, parti avant le début du tournoi, blessé.

« Je perds un joueur très important, un de plus. Je me dois d’encaisser. Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : “C’est mort”. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. Dans sa communication sur son réseau social, il fait part de sa déception de devoir renoncer, mais justifie ce choix par son souci de penser à l’équipe. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : “Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager”. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte. »

Benzema montre les dents

Sur le choix de l’attaquant de 35 ans de prendre sa retraite internationale, Deschamps s’est montré plus sec : « Il m’a confirmé sa décision d’arrêter sa carrière internationale. Ne me demandez pas ses arguments. Il lui appartiendra de les communiquer ou pas. »

Visiblement, la version des faits de Deschamps n'a pas du tout plu à Benzema qui lui a répondu en story Instagram tard hier soir. Après une capture d'écran de l'interview ornée d'une phrase « Mais quelle audace » à laquelle s'ajoute un émoji clown, le Ballon d'Or 2022 a partagé une vidéo d'un célèbre snapchatter français, Ritchie, qui répète le mot « menteur, toi t'es un menteur ». Au-dessus de cet extrait, le buteur du Real Madrid écrit : « Sacré Didier... Bonne nuit... ». Ambiance...