Equipe de France, Real Madrid : Benzema aurait pu faire son retour pour les 8es, la preuve !

Dans un carnet de bord publié par le quotidien Le Parisien, Guy Stéphan est revenu sur la blessure de Karim Benzema qui l'a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022. "Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du Monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent, mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent." Du côté du clan de l'attaquant du Real Madrid, on n'a pas la même version.