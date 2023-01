Equipe de France, Real Madrid : Lloris en dit plus sur l'affaire Benzema

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Les mots pour le dire. Et si certains estimeront, après coup, que Hugo Lloris ne dit pas tout au sujet du départ de Karim Benzema avant le début de la Coupe du monde, l'explication a le mérite d'exister. Elles est tenue dans le quotidien l'Equipe, avec des points précis et l'envie de mettre un terme à toute polémique.

Extrait : "Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c'est ça : tu t'entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves on t'annonce que Karim est parti. Tout s'est passé tellement vite... Cela a été présenté comme un forfait médical, et nous, les joueurs, on l'a découvert au matin, dans une période où il se passait quelque chose presque chaque jour.

Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules: l'ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s'est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l'euphorie. Mais on aurait tous préféré que le Ballon d'Or, quand on voit ce qu'il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. C'est quand même un atout majeur ! Dire qu'on aurait poussé pour qu'il parte, c'est complètement faux, et je ne vois pas où on veut en venir. Karim a été incontournable pendant dix-huit mois, il nous a aidés à gagner la Ligue des nations, son retour n'aura été que positif. C'est vraiment malhonnête de prétendre que certains d'entre nous ont pu favoriser son départ. On l'aurait fait quand, comment? "