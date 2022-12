Equipe de France, Real Madrid : on sait enfin ce qu’il s’est passé entre Benzema et Deschamps

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L’affaire Benzema commence à agacer Didier Deschamps. Encore une fois interrogé sur le départ précipité de l’attaquant des Bleus avant le début de la Coupe du monde, le sélectionneur de l’équipe de France a botté en touche hier devant la presse en ne cachant pas son irritation sur le sujet. Dans son édition du jour, L’Équipe retrace ce qu’il s’est réellement passé en interne et affirme que la communication est rompue entre Benzema et l’encadrement tricolore, avec lequel la communication est rompue. De même qu’avec Deschamps avec qui « quelque chose s’est cassé. »

Benzema a aussi des griefs contre les Bleus

Du côté du joueur du Real Madrid, on aurait aimé rester avec les Bleus pour se soigner et avoir une chance de participer au Mondial, son entourage se plaignant même de la gestion de sa blessure par le staff médical des Bleus, et notamment de la séance un peu plus poussée du 18 novembre, la veille de sa déchirure au quadriceps gauche.

« Pour l’ex-joueur de Lyon et son cercle proche, l’idée que le groupe vive mieux sans lui est aussi sortie dans les médias pour lui nuire, poursuit le quotidien sportif. C’est pourtant un élément qui a été vite ressenti par certains chez les joueurs et dans le staff, sans que personne prenne le risque de l’évoquer publiquement. » Bref, le lien semble difficile à renouer même en cas de sacre mondial.

Pour résumer Depuis son départ de Doha sur blessure le 20 novembre, deux jours avant le premier match de l’équipe de France contre l’Australie (4-1), Karim Benzema (34 ans) joue au chat et à la souris avec les Bleus. On en sait plus.

