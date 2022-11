France - Danemark : Tchouaméni sort du silence pour le malaise Benzema

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe a annoncé que l'atmosphère serait plus légère au sein du groupe des Bleus depuis le départ de Karim Benzema, qui a dû déclarer pour la Coupe du monde au Qatar en raison d'une blessure aux quadriceps de la cuisse gauche.

Après la victoire ce samedi de l'équipe de France contre le Danemark (2-1), Aurélien Tchouaméni, coéquipier de Karim Benzema au Real Madrid, a tenu à démentir cette information. "Le groupe se sent bien, on vit bien tous ensemble. D'ailleurs je voulais revenir sur une chose qu'on a vu concernant le départ de Karim Benzema, sur le fait qu'on se sentirait mieux depuis qu'il n'est plus là... C'est totalement faux ! Même quand il était là, ça se passait déjà très bien. On a tous eu de la peine avec les différents forfaits. En tout cas, ce que je peux vous dire c'est que depuis notre arrivée, ça se passe super bien entre nous."