Equipe de France, Real Madrid : Zidane a trois clubs dans le viseur... dont l'OM !

Si Zinédine Zidane s'était rendu disponible il y a 18 mois pour récupérer l'équipe de France, la nouvelle prolongation de Didier Deschamps jusqu'en juin 2026 va inciter l'ancien coach du Real Madrid à se chercher un club pour rebondir.

Après avoir refusé de nombreuses offres en club (PSG, Chelsea, Manchester United) mais également des sélections prestigieuses (Brésil, Portugal, Etats-Unis), « Zizou » est à nouveau prêt à se remettre sur le marché et, si l'on en croit The Athletic, il n'a réellement que trois idées en tête.

Un membre de son entourage a confirmé au média anglais que seuls trois clubs au monde peuvent l'attirer : le Real Madrid, où il a déjà fait deux passages sur le banc, la Juventus Turin, en cas de départ de Massimiliano Allegri... Et l'OM, le club de sa ville.

S'il n'a jamais eu l'occasion de jouer ni d'entraîner le club de sa ville de cœur, Zinédine Zidane aurait cette idée dans un coin de la tête. Une idée qui paraît néanmoins difficile à assouvir à court terme vu les résultats du croate Igor Tudor.

Reports in France suggest Zinedine Zidane “envisages almost nothing” other than coaching the national team.



But Didier Deschamps’ new contract means he is still waiting.



It leads to two questions. If not now, when? And if not France, where?



