Equipe de France, Real Madrid : Zidane détourné des Bleus par Chelsea ?

Chelsea a surpris son monde ce mercredi en limogeant Thomas Tuchel. C'est vrai que le début de saison des Blues est difficile et que la défaite à Zagreb (0-1) hier soir en ouverture de la Champions League a fait mauvais genre. Mais de là à oublier que l'Allemand a décroché la deuxième C1 de l'histoire du club il y a seulement deux ans... Toujours est-il que les Blues se sont mis en quête d'un nouveau coach... et qu'ils pourraient bien embêter les Bleus !

En effet, le nouveau propriétaire américain du CFC, Todd Boehly, voudrait frapper fort. La presse anglaise annonce un intérêt pour le manager de Brighton, Graham Potter, mais lui préférerait du clinquant et aurait coché les noms de Zinédine Zidane et Mauricio Pochettino, actuellement libres. Le premier est sans club depuis la fin de son deuxième mandat au Real Madrid à l'été 2021. Il attend que Didier Deschamps libère le poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde au Qatar. Le second a été viré par le PSG en fin de saison dernière. Il serait en discussions avec le FC Séville pour succéder à Julen Lopetegui. Si Zidane s'engageait avec Chelsea, la question de la succession de Deschamps en équipe de France cesserait de revenir sur le tapis...