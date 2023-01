Équipe de France, Real Madrid : Zidane poussé vers le Brésil par Deschamps ?

Didier Deschamps vient de coiffer Zinédine Zidane ! Le natif de Bayonne vient d’être prolongé à la tête de l’Équipe de France jusqu’en 2026. Pas une bonne nouvelle pour Zinédine Zidane qui attendait patiemment que l’ancien joueur et entraîneur de l’OM quitte le poste de sélectionneur des Bleus.

Une petite désillusion pour l’ancien du Real Madrid qui a refusé de nombreux postes ces derniers mois comme le PSG ou Manchester United. Pour le média madrilène, Defensa Central, une chose est certaine, Zinedine Zidane entraînera à nouveau en 2023. Cela tombe bien, le Brésil est à la recherche d’un entraîneur…

Zinedine Zidane et le brésil parlent le même football, et les fans de la Seleção se souviennent bien d’un soir de 1er juillet 2006 où le natif de Marseille avait fait la totale avec les Bleus à l’équipe de Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo ou encore Cafu… Depuis quelques semaines des rumeurs circulent autour de l’ancien du Real Madrid, il serait le favori pour remplacer Tite à la tête du Brésil. Il dispose de plusieurs soutiens…

« Le football est un sport démocratique. Tout le monde peut participer, même si la priorité sera toujours un entraîneur de ton pays, qui connaît le foot local. Mais si aujourd’hui, tu n’as pas un nom qui fait l’unanimité au Brésil, pourquoi pas regarder à l’extérieur ? Je vois Zidane comme l’entraîneur parfait du Brésil. », a lancé par exemple l’ancien international auriverde, Juninho sur l’antenne de RMC.

La Fédération brésilienne viserait un entraîneur qui dispose d’une belle expérience et qui serait libre de tout contrat comme le rapporte Foot Mercato… Reste à savoir si Zinedine Zidane est prêt à se lancer dans l’aventure, affaire à suivre !

Zinedine Zidane has won 13 trophies as a manager.



With Didier Dechamps' recent France contract renewal, where will Zidane end up next? 👀 pic.twitter.com/OLCKmXbIe2