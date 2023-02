Equipe de France : Rothen charge Varane !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Raphaël Varane et les Bleus, c'est fini. Le défenseur a annoncé sa retraite internationale ce jeudi. Et cela n'a pas été du goût de Jérôme Rothen.

Dans son émission sur RMC, Rothen s'enflamme, l'ancien parisien a glissé un joli tacle au défenseur de MU. « C’est un désastre d’entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans. C’est un devoir de représenter son pays quand tu as 29 ans et que ton club te permet de rester au haut niveau ». A méditer. Ou non.