Equipe de France, Stade Rennais : Mandanda s'offre son troisième record du Mondial

Après être devenu le plus vieux joueur à être convoqué avec les Bleus en compétition majeure (Mondial ou Euro) et le premier joueur du Stade Rennais à être appelé lors d'une Coupe du monde avec l'équipe de France, Steve Mandanda a fait tomber un nouveau record.

Mandanda chipe un record à Lama

Titulaire lors de la défaite ce mercredi des Bleus contre la Tunisie (1-0), à l'occasion du troisième et dernier match de poule de la Coupe du monde au Qatar, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille est devenu, à 37 ans et 247 jours, le joueur le plus âgé de l'histoire à porter le maillot de l'équipe de France. L'ancien record appartenait à Bernard Lama (37 ans et 148 jours).

🇫🇷 Steve Mandanda (37 ans et 247 jours) va devenir le plus vieux joueur de l'histoire à évoluer avec les Bleus devant Bernard Lama (37 ans et 148 jours) et Larbi Ben Barek (37 ans et 122 jours). #FRATUN — Stats Foot (@Statsdufoot) November 30, 2022

