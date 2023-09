Équipe de France : Thierry Henry a parlé de Barcola, Cherki, Ekitike et des JO 2024

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Son arrivée à Clairefontaine

"Mon sentiment ? Bizarre. J'ai ressenti beaucoup d'émotions car c'est un chemin que j'ai pris dès l'âge de 12 ans pour les tests à Clairefontaine. Cela a bien changé. Il y a beaucoup d'histoires, d'anecdotes qui reviennent, le nom de tes formateurs..."

Son arrivée synonyme de coup de projecteur des Espoirs ?

"Franchement, j'essaie de contrôler ce que je peux. Le reste ne dépend pas de moi. Je suis au courant, je le vois bien, j'ai joué en Espoirs et il n'y avait pas autant de monde. Tant mieux pour l'équipe aussi. Avoir du monde au stade, que les joueurs soient plus concernés… Cela fait plaisir de voir du monde, de vous voir ici. Je le prends de cette manière."

Henry ne veut pas penser aux JO 2024

Les JO 2024

"C'est difficile de parler des JO, je comprends l'engouement, enfin si, je rectifie, c'est extraordinaire. Mais là je pense au Danemark (jeudi en amical), trouver une équipe cohérente, puis basculer sur la Slovénie. Si on parle de l'évènement, c'est extraordinaire… Marie-Jo Perec, Flessel, les Barjots… Tout le monde est content, heureux, mais il faut se préparer aux qualifications à l'Euro 2024."

Barcola

"Pas facile mais son premier match était Lyon - PSG. Je ne suis pas coach du PSG, son coach l'a fait entrer... Personnellement, j'avais vu sa personnalité avant, sa manière de jouer, de défier les défenseurs, dire qu'il veut partir, le faire, je l'avais vu avant. Il n'a pas besoin de confort ou de réconfort."

Cherki

"Ryan Cherki, je vais apprendre à la connaître, le voir et le rencontrer. On est en équipe de France Espoirs, c'est différent. Je ne vais pas vous dire quelle personne il est car je ne l'ai pas encore côtoyé. C'est un talent hors pair, avec des qualités exceptionnelles, maintenant il faut voir. Je ne lui ai pas encore dit bonjour. On verra bien."

L'absence de Tel

"C'est un joueur très intéressant. On a discuté ensemble, il a très bien compris. Il bouscule la hiérarchie au Bayern Munich. S'il continue comme ça, ce sera difficile de ne pas l’appeler. Il ne faut pas trop brûler les étapes et rester patient. Il a la tête sur les épaules, c'est un bon gamin. On verra pour la prochaine sélection."

La situation d'Etikite au PSG

"Je l'ai appelé. Je voulais savoir où il en était, je ne vais pas dire ce que l'on s'est dit. Il sait ce qu'il doit faire. On verra ce qu'il va se passer mais ce n'est pas évident de se retrouver dans ce genre de situations. Il y a eu discussion franche, il a tenu des propos qui m'ont intéressé. Le combat devant à Paris va être terrible."

Propos retranscrits par Le Figaro.

Voici la 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 de Thierry Henry 🔥



2 matchs au programme des Espoirs :

🗓️ 07/09 : 🇫🇷 France 🆚 Danemark 🇩🇰

🗓️ 11/09 : 🇸🇮 Slovénie 🆚 France 🇫🇷 pic.twitter.com/X5ju6K2soS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2023

