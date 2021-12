Equipe de France : tirage au sort de la Ligue des nations, les Bleus respirent !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

L'équipe de France de Didier Deschamps, tenante de la Ligue des Nations après sa victoire sur l'Espagne au mois d'octobre dernier, va donc connaître, ce soir, ses trois adversaires en phase de groupes. Des matches qui auront lieu au mois de juin prochain (4) et au mois de septembre. La phase finale de la Ligue des Nations se tiendra quant à elle au mois de juin 2023, bien après la Coupe du monde au Qatar.

Les Bleus sont dans le chapeau 1, avec trois autres têtes de série : l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Dans le chapeau 2, on trouve le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne. L'Angleterre, la Pologne, la Suisse et la Croatie forment le troisième chapeau. Le pays de Galles, l'Autriche, la République tchèque et la Hongrie sont quant à eux dans le chapeau 4. A notre que tous ces chapeaux constituent la Ligue A et que d'autres sont dans la Ligue B.

Voici le tirage au sort en direct

Pour la Ligue B :

Groupe 1: Arménie, République d'Irlande, Ecosse

Groupe 2: Albanie, Israël, Russie

Groupe 3: Montenegro, Roumanie, Finlande

groupe 4: Slovénie, Serbie, Norvège

Pour la Ligue A (celle de l'équipe de France)

Groupe 1: Autriche, Croatie, Danemark, France

Groupe 2: République tchèque, Suisse, Portugal, Espagne.

Groupe 3: Hongrie, Angleterre, Allemagne, Italie.

Groupe 4: Pays de Galles, Pologne, Pays-Bas, Belgique.