Équipe de France : triplé de Gignac, les Bleus lancent leurs JO par miracle !

Humiliée d’entrée par le Mexique à Tokyo (1-4), l’équipe de France olympique est passée proche d’un nouveau camouflet devant l’Afrique du Sud. Menés à trois reprises, les hommes de Sylvain Ripoll ont pu compter sur un triplé d’André-Pierre Gignac pour rester en vie et même s’imposer grâce à Téji Savanire dans le temps additionnel (4-3). On notera qu’en plus de sa grinta légendaire, APG a affiché un mental d’acier pour égaliser sur penalty dans le money time (à 2-3).