Equipe de France : un ancien du PSG réclame le départ de Deschamps

En fin de contrat le 31 décembre prochain à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a atteint l'objectif fixé par le président de la FFF, Noël Le Graët, c'est-à-dire se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. L'ancien entraîneur de l'OM peut donc, s'il le souhaite, prolonger l'aventure avec les Bleus.

"Deschamps a fait son temps"

Mais Jérôme Rothen n'est pas favorable à la prolongation de Didier Deschamps. "Je reste sur la même ligne, je pense que Didier Deschamps a fait son temps. Dix ans, c'est remarquable. Une nouvelle finale de Coupe du monde serait historique. En aucun cas on pourrait se permettre de dire que Didier n'a pas fait le job. Mais je trouve qu'il faut passer à autre chose. On n'a jamais dit que c'était un mauvais entraîneur. Mais Noël Le Graët est rattrapé par la patrouille. Didier a rempli la mission en atteignant le dernier carré, pas de problème. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Si je posais la question à Didier, je suis sûr qu'il me dirait non", a estimé l'ancien milieu de terrain du PSG dans Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

🇫🇷 Jérôme Rothen pense que peu importe l'issue du Mondial, l'équipe de France doit passer à autre chose. pic.twitter.com/56cxlg2y7l — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 12, 2022

