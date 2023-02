Équipe de France : un come-back « à la Zidane » pour Varane ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Raphaël Varane revêtira-t-il le maillot de l’Équipe de France un jour ? À 29 ans, le défenseur central de Manchester United a annoncé sa retraite internationale au début du mois de février. Miné par les soucis physiques, l’ancien joueur du Real Madrid estimait que le temps était venu pour la nouvelle génération d’occuper une place plus importante chez les Bleus. Cependant, sa retraite internationale pourrait durer moins longtemps que prévu… selon un ancien défenseur tricolore.

Pour le site “Bettingexpert.com“, Mikaël Sylvestre espère que Varane reconsidérera sa décision, comme l’avait fait un certain Zinédine Zidane : « J’ai l’espoir qu’il puisse faire son retour à un moment donné, comme Zinédine Zidane. S’il a besoin d’une pause, mentalement et physiquement, c’est quelque chose que nous devons respecter. Faire face aux blessures, cela dépend de votre état physique et mental. Il a failli ne pas participer à la Coupe du monde. Le football international est une machine qui ne s’arrête pas et qui est hyper intense. »