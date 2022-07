Équipe de France : un diffuseur unique pour les Bleus ! (officiel)

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Depuis quelques mois, M6 et TF1 se partagent les droits de diffusions des matchs de l’Équipe de France. Cet accord est en place jusqu’au mois de septembre 2022. Passé cette date, les Bleus devraient n’avoir qu’un seul et unique diffuseur télévision à l’approche de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

TF1 grand gagnant !

En effet, le groupe TF1 a annoncé être à nouveau le partenaire exclusif des Bleus jusqu’en 2028, via un partenariat avec la FFF et l’UEFA. Avec ce nouveau contrat, TF1 diffusera • l’intégralité des matchs de l’Équipe de France pour la Ligue des Nations, les matchs amicaux, les matchs qualificatifs à l’Euro 2024, à la Coupe du Monde 2026 et à l’Euro 2028.