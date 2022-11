Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L'équipe de France va-t-elle réussir à repartir du Qatar en conservant son titre de championne du monde ? Une chose est sûre, c'est que les Bleus font office de favoris pour ce Mondial, du fait de leur effectif mais aussi de leur statut. Pour Adil Rami, qui avait remporté le plus prestigieux des trophées avec la France en 2018, cela ne pas pas être simple pour les tricolores.

« Tout le monde veut battre le champion du monde en titre »

« J’ai envie de dire que c’est compliqué, si la France gagne cette coupe du monde ce sera la plus difficile », estime Adil Rami à La Provence. « Les mecs vont être surmotivés, tout le monde veut battre le champion du monde en titre, défier Kylian Mbappé. On a l’un des plus gros effectifs mais ce ce sont rarement les meilleurs qui gagnent. Quoiqu’en 2018, tu me diras, on était la meilleure équipe et on a gagné ! ».