Equipe de France : un joueur de l'OM fait un gros appel du pied à Deschamps

Didier Deschamps a les idées plutôt claires concernant la liste des joueurs appelés à jouer la Coupe du monde en fin d'année au Qatar. Mais des surprises peuvent toujours survenir d'ici novembre. Dimitri Payet aimerait être l'une d'entre elles. Dans un entretien à Brut, le meneur de jeu de l'OM, pourtant âgé de 35 ans et plus appelé chez les Bleus depuis le 11 octobre 2018 (2-2 contre l'Islande), a dit vouloir retrouver le maillot tricolore...

"C'est comme la retraite, tant que pour moi j'aurais un niveau qui peut être international, j'y penserai, a déclaré le Réunionnais. Il y a du monde, et du beau monde, donc je ne dis pas que j'ai fait mon temps, mais j'ai eu de belles années en sélection et s'il faut revenir, je reviendrai. Et si ça ne revient pas, je n'ai pas de regrets." Les concernant lui et Steve Mandanda, Didier Deschamps a été plutôt clair. Mais l'espoir fait vivre...

Raphaël Nouet

Rédacteur