Equipe de France : un nouveau candidat se déclare pour intégrer les Bleus au Mondial

Quasiment inconnu en France où il n'a joué qu'au FC Sochaux-Montbéliard avant son départ pour le RB Leipzig en 2017, Ibrahima Konaté (22 ans) commence petit à petit à prendre ses marques du côté de Liverpool. S'il n'est encore qu'un second choix pour Jürgen Klopp chez les Reds, l'international Espoirs (13 capes) a déjà l'équipe de France A « dans un coin de (sa) tête » comme il l'a confié au Parisien.

Pépite de Liverpool, Konaté rêve des Bleus

« Bein sûr que j'y pense, que c'est un rêve !Grâce à Liverpool, l'équipe de France est surtout un rêve qui s'est transformé en objectif. Si je fais de bonnes performances et que j'arrive à avoir un temps de jeu suffisamment régulier, il n'y a pas de raison que Didier Deschamps n'y pense pas. Et si j'ai en plus un bon comportement, pourquoi pas être appelé dans cette équipe ? », a glissé le natif de Paris.

Dans un secteur très concurrentiel où les bons jeunes sont légions (Upamecano, Todibo, Badiashile, etc.), Ibrahima Konaté va quand même devoir jouer plus régulièrement (10 apparitions depuis son transfert pour 40 M€ l'été dernier) s'il veut griller tous les autres candidats déclarés dans la course au Mondial 2022.