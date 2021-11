Equipe de France : un nouveau crack de Bundesliga postule chez les Bleus

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Auteur de solides prestations avec Wolfsbourg (D1 allemande) où il s'est imposé comme un vrai bon défenseur d'élite, Maxence Lacroix (21 ans) a changé de braquet depuis son départ du FC Sochaux.

Dans les colonnes de Onze Mondial, en kiosques ce vendredi, le jeune stoppeur est revenu sur la concurrence assez farrouche pour atteindre l'équipe de France A avec les Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Dayot Upamecano ou encore Ibrahima Konaté. Maxence Lacroix ne se met pas de pression excessive :

« Je prends tout comme un challenge, je ne demande rien. Ma famille est en bonne santé donc toutes les choses de la vie, il faut les prendre comme un challenge. On a un gros vivier de défenseurs en France et si un jour j’y suis, cela voudra dire que je suis parmi les meilleurs. Ça serait une satisfaction énorme donc je vais travailler pour et le jour où je pourrai y aller, il ne faudra pas lâcher la place », a-t-il simplement rigolé.

