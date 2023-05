Équipe de France : un nouveau venu de l’OM et d’autres surprises dans la liste de Deschamps ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Satisfait de son groupe lors du rassemblement de mars, Didier Deschamps ne devrait pas apporter de grandes modifications aujourd’hui pour les matches à venir face à Gibraltar et la Grèce. Par rapport à la précédente liste, RMC Sport prédit qu’il n’y aura toujours pas de N’Golo Kanté, ni de Paul Pogba qui sont, de nouveau, blessés. William Saliba, qui souffre du dos depuis mars dernier ne pourra pas être appelé. Chez les gardiens, la même hiérarchie est attendue, avec Mike Maignan, Alhpnse Areola et Brice Samba.

Première pour Rongier ?

En défense, Wesley Fofana pourrait faire partie de cette liste. En revanche, un retour du Monégasque Axel Disasi est possible, plus que le Niçois Jean-Clair Todibo pour compléter les axiaux dans la liste. Robin Le Normand peut-il être appelé pour la première fois ? Ce n’est pas la tendance mais le défenseur de la Real Sociedad sort d'une grosse saison. Au milieu, la blessure de Khéphren Thuram pourrait relancer la place d’Eduardo Camavinga dans ce secteur du jeu après avoir été doublure de Théo Hernandez en mars dernier ? Une ouverture pour une première convocation est possible, mais pour qui ? Valentin Rongier, peut-être, qui sort d’une excellente saison avec l’OM. Enfin, en attaque, Moussa Diaby et Marcus Thuram pourraient faire les frais des retours de blessures d'Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku.

Samba encore convoqué Letssssss goooo https://t.co/Z6COJxnrV0 — M⚽️ 🇪🇺 (@matx62) May 30, 2023

Pour résumer C’est ce mercredi que Didier Deschamps doit dévoiler sa liste de l’équipe de France pour affronter Gibraltar (16 juin) à Faro et la Grèce (19 juin) au Stade de France. Le sélectionneur des Bleus ne devrait pas apporter de grandes modifications.

