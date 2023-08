Equipe de France : un revenant adoubé par le PSG dans la liste de Deschamps ?

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Selon L’Équipe, Didier Deschamps devrait annoncer le retour de Lucas Hernandez dans la liste des 23 qu’il présentera aujourd’hui, au siège de la FFF. Le nouveau défenseur du PSG devrait remplacer numériquement Jordan Veretout. Le retour de l’aîné des frères Hernandez intervient plus de neuf mois après sa rupture des ligaments croisés, lors de France-Australie (4-1, le 22 novembre). S’il avait repris l’entraînement fin avril avec le Bayern Munich, le néo-Parisien n’a renoué avec la compétition que le 12 août et la première journée de Ligue 1 contre le FC Lorient (0-0). Trois matches plus tard, il a démontré qu’il avait recouvré la quasi-totalité de ses moyens, au point de devenir un incontournable du PSG.

Des chances pour Diaby ?

En défense, en l’absence de Wesley Fofana, blessé, et alors qu’Ibrahima Konaté a ressenti une douleur musculaire ce weekend avec Liverpool – mais n’est pas forfait, pour le moment, avec les Bleus –, William Saliba, toujours très solide sous les couleurs d’Arsenal, peut espérer revenir. Dans le domaine offensif, la liste de Deschamps ne devrait pas receler de surprise. Giroud sera là, tout comme Kingsley Coman ou Randal Kolo Muani. Il s’agira juste de trouver un remplaçant à Christopher Nkunku, opéré du genou gauche il y a trois semaines et absent pour trois mois. Toujours d’après L’Équipe, Moussa Diaby, qui s’est très rapidement mis en valeur sous ses nouvelles couleurs d’Aston Villa, a le droit de croire en ses chances.

🗞️ « Règlements de comptes à O.L. Corral » : la une du journal L'Équipe du jeudi 31 août 2023 pic.twitter.com/a08g7BWRpa — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 30, 2023

