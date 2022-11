Equipe de France : une boulette des Bleus avec Benzema ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Arrivé avec une gêne à la cuisse gauche pour la préparation de la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la compétition en raison d'une blessure aux quadriceps de cette même cuisse. Samir Nasri, désormais consultant pour Canal+, a fustigé la gestion du cas de l'attaquant du Real Madrid par le staff des Bleus.

"La gestion a été mauvaise avec Benzema"

"Marabouté je sais pas en tout cas je l'ai eu hier (samedi), il était dépité mais je trouve que la gestion a été mauvaise avec lui c'est un joueur spécial qui requiert une attention spéciale. On n'avait pas forcément besoin de Benzema pour l'Australie, la Tunisie et le Danemark. C'est un joueur qui te fait franchir un palier et donc on en avait besoin pour les matchs à élimination directe. Fallait pas le pousser, c'est un joueur la saison dernière qui a joué près de 60 matchs, c'est normal qu'il ressente une certaine fatigue, il a 34 ans. Donc je pense qu'il fallait pas forcément pousser pour ce début de compétition."

Fabien Chorlet

Rédacteur