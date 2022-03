Equipe de France : une idée reçue sur Deschamps torpillé, le Mondial bi-annuel oublié

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Très critiqué après l'élimination en 8es de finale de l'Euro contre la Suisse, Didier Deschamps a mis tout le monde d'accord avec une série de neuf matches sans défaite, dont sept victoires de rang, un nouveau trophée (la Ligue des Nations) dans la poche et du beau jeu. En plus, le sélectionneur de l'équipe de France a torpillé l'idée reçue selon laquelle il ne fait pas confiance. Depuis le désastre suisse, il en a lancé neuf (Tchouaméni, Guendouzi, Saliba, Clauss, Diaby, Nkunku, T. Hernandez, Diaby, Veretout, Mukiele), la plupart ayant un vrai avenir chez les Bleus, comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour. C'est qui le patron ?

Par ailleurs, le quotidien sportif rappelle que se tient aujourd'hui le 72e congrès annuel de la FIFA à Doha. Certains sujets sensibles seront abordés, comme la question des droits de l'Homme au Qatar, hôte de la Coupe du monde en fin d'année. En revanche, le projet de Coupe du monde tous les deux ans ne sera pas abordé. Et pour cause : il ne serait plus du tout d'actualité ! Enfin un peu de bon sens !

Bleus : Olivier Giroud a-t-il marqué des points en vue de la Coupe du monde ? https://t.co/mYI0yAWYWp pic.twitter.com/hbhtVyMzit — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 31, 2022

Pour résumer Réputé pour ne pas faire confiance aux jeunes, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, en a lancé neuf depuis la fin de l'Euro. Par ailleurs, l'idée d'un Mondial tous les deux ans ne devrait pas voir le jour.

Raphaël Nouet

Rédacteur